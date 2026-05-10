Le PSG avance pour boucler une recrue XXL cet été !

Ces dernières saisons, le duo Luis Campos - Luis Enrique a montré qu’il était plutôt très performant sur le marché des transferts. Sous l’impulsion du technicien espagnol, le PSG ne souhaite plus vraiment faire de folies sur le mercato et le club de la capitale ne recrute que s’il y a de gros manquements. La saison dernière, le PSG n’avait finalement recruté que Lucas Chevalier et Ilia Zabarnyi puisque Luis Enrique avait estimé qu’il n’était pas nécessaire de prendre une doublure à Achraf Hakimi ni de recruter un nouvel attaquant.

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Des choix qui ont encore donné raison à l’ancien coach du Barça puisque, pour la deuxième année consécutive, le PSG est en finale de Ligue des champions et rêvera d’une deuxième étoile. Mais cet été, le PSG risque de se montrer un peu plus actif sur le mercato. Et notamment dans le secteur offensif où des départs ne sont pas exclus alors qu’Ibrahim Mbaye plaît en Angleterre et que Gonçalo Ramos est annoncé régulièrement du côté de l’Italie. Dans le sens des arrivées, le PSG a déjà ciblé sa priorité.

Le PSG séduit Julian Alvarez

Ce n’est un secret pour personne, Paris et notamment Luis Enrique apprécient grandement le profil de Julian Alvarez. Le buteur argentin de l’Atlético de Madrid semble arriver à la fin de son cycle chez les Colchoneros et ce dimanche matin, la SER annonce qu’il souhaite quitter le club. Si le Barça et Arsenal ont visiblement montré un intérêt, le PSG est aussi bien dans la course et le joueur apprécierait plutôt cette option. Il serait tenté d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique dès la saison prochaine.

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Mais pour le moment, le média espagnol précise qu’aucun club n’a directement contacté l’Atlético qui rêve toujours de le conserver. Le club espagnol soupçonne en revanche l’entourage du joueur d’avoir déjà commencé à discuter avec des clubs. Sous contrat jusqu’en juin 2030, l’Argentin ne sera pas bradé par les Madrilènes en cas de vente. La SER rapporte d’ailleurs que ce dossier risque de traîner cet été puisqu’une belle Coupe du monde de Julian Alvarez avec l’Argentine ferait encore exploser sa valeur marchande et il est fort probable que l’Atlético temporise. Mais dans tous les cas, le PSG semble être le mieux armé financièrement pour convaincre l’ancien attaquant de Manchester City. Une première offre parisienne est prévue très prochainement selon la presse espagnole À suivre…