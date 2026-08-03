Djamal Mohamed, directeur sportif de Cannes : « mon rêve c’est l’OM »

Ancien international comorien issu du foot amateur, Djamal Mohamed est aujourd’hui à la tête de l’ambitieux projet sportif de l’AS Cannes, où il a pris ses fonctions de directeur sportif en octobre 2025. 12e de N2 à son arrivée, le club a terminé champion et validé sa montée en Ligue 3. Considéré comme un directeur sportif prometteur, l’ex de Martigues nous a accordé un entretien exclusif. Dans celui-ci, il évoque ses ambitions et son rêve en tant que dirigeant.

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« Mon ambition, c’est d’être directeur d’un club de Ligue 1, que ce soit avec Cannes ou un autre club. Mais mon rêve, en tant qu’enfant de Marseille, c’est d’être un jour directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Ça serait une récompense pour tout mon travail. Je travaille pour, mais déjà avec Cannes, on va essayer de monter jusqu’à la Ligue 1. Je pense que j’ai les moyens et le caractère pour le faire. »

L’interview complète de Djamal Mohamed où il se livre sur le projet de l’AS Cannes et ses ambitions est à retrouver sur Foot Mercato.