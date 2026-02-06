Menu Rechercher
Commenter
Officiel Premier League

Emmanuel Agbadou file à Besiktas

Par Josué Cassé
1 min.
Emmanuel Agbadou @Maxppp

Sur le point d’officialiser l’arrivée d’Amir Murillo en provenance de l’OM, Besiktas a également bouclé l’arrivée d’Emmanuel Agbadou ce vendredi soir. «Emmanuel Agbadou a finalisé son transfert permanent vers le club turc Besiktas».

La suite après cette publicité
Wolves
Emmanuel Agbadou has completed a permanent move to @Besiktas.

Thank you and best of luck, Emmanuel 🤝
Voir sur X

Le joueur de 28 ans quitte le club après 13 mois à Molineux, période durant laquelle il a disputé 35 matchs et aidé le club à se maintenir dans l’élite du football anglais. «Tous les Wolves remercient Agbadou pour ses efforts et lui souhaitent bonne chance pour l’avenir», ajoute le communiqué des Wolves.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Süper Lig
Besiktas
Wolverhampton
Emmanuel Agbadou

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Süper Lig Süper Lig
Besiktas Logo Besiktas
Wolverhampton Logo Wolverhampton
Emmanuel Agbadou Emmanuel Agbadou
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier