Emmanuel Agbadou file à Besiktas
Sur le point d’officialiser l’arrivée d’Amir Murillo en provenance de l’OM, Besiktas a également bouclé l’arrivée d’Emmanuel Agbadou ce vendredi soir. «Emmanuel Agbadou a finalisé son transfert permanent vers le club turc Besiktas».
Wolves @Wolves – 17:31
Emmanuel Agbadou has completed a permanent move to @Besiktas.Voir sur X
Thank you and best of luck, Emmanuel 🤝
Le joueur de 28 ans quitte le club après 13 mois à Molineux, période durant laquelle il a disputé 35 matchs et aidé le club à se maintenir dans l’élite du football anglais. «Tous les Wolves remercient Agbadou pour ses efforts et lui souhaitent bonne chance pour l’avenir», ajoute le communiqué des Wolves.
