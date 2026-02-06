Emmanuel Agbadou file à Besiktas

Sur le point d’officialiser l’arrivée d’Amir Murillo en provenance de l’OM, Besiktas a également bouclé l’arrivée d’Emmanuel Agbadou ce vendredi soir. «Emmanuel Agbadou a finalisé son transfert permanent vers le club turc Besiktas».

Le joueur de 28 ans quitte le club après 13 mois à Molineux, période durant laquelle il a disputé 35 matchs et aidé le club à se maintenir dans l’élite du football anglais. «Tous les Wolves remercient Agbadou pour ses efforts et lui souhaitent bonne chance pour l’avenir», ajoute le communiqué des Wolves.