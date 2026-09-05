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Ligue 1

Monaco : Filipe Luis dithyrambique envers Luis Enrique

Par Allan Brevi
1 min.
Filipe Luis @Maxppp
PSG 1-2 Monaco

Après la défaite du PSG face à Monaco (1-2), Luis Enrique a malgré tout reçu un hommage particulièrement appuyé de la part de son adversaire. Déjà très élogieux envers le club parisien avant cette rencontre, l’entraîneur monégasque Filipe Luis a de nouveau tenu des propos forts en conférence de presse au sujet du technicien espagnol. Pour lui, Luis Enrique ne fait pas simplement partie des meilleurs entraîneurs de la planète, mais de l’histoire du football.

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« Pour moi, Luis Enrique n’est pas l’un des meilleurs du monde, mais de l’histoire ! Je m’inspire de lui, de sa façon d’être et de sa façon d’entraîner. C’est un plaisir de jouer contre lui. Le fait de lui serrer la main est déjà une fierté. Alors le battre, c’est la meilleure chose », a-t-il déclaré, visiblement admiratif envers l’entraîneur parisien. Une sortie qui prend une dimension particulière après l’exploit réalisé par Monaco au Parc des Princes, où l’ASM a infligé au PSG sa première défaite de la saison et lui a permis de rester invaincue après trois journées.

Pub. le - MAJ le
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