Nantes : Chidozie Awaziem rappelle son équipe à l’ordre

Nantes s’est fait peur. Face à Metz ce dimanche, les Canaris ont cru s’incliner au bout du temps additionnel. C’était avant que le VAR ne rattrape Gauthier Hein pour un orteil trop long (90+4e). Après Guilbert, furieux de la prestation nantaise à la pause,, Chidozie Awaziem poussait lui aussi un coup de gueule au micro de Ligue1+.

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«Non ce n’est pas assez, on doit faire mieux que ça, je sais que c’est une période difficile pour nous, c’est une saison faite de hauts et de bas mais on peut faire mieux. Je crois en cette équipe, mais je ne suis pas satisfait de notre match, on doit marquer des buts, on doit en mettre deux minimum en première période, mais on ne les a pas convertis. On devra faire mieux au prochain match (contre Auxerre), ce sera décisif.»