La pépite égyptienne Hamza Abdelkarim marque déjà des points au FC Barcelone

Le FC Barcelone tient peut-être l’une des belles surprises de sa préparation estivale. Opposés à Birmingham, les Blaugranas ont pu compter sur un Hamza Abdelkarim inspiré pour arracher le match nul (2-2), malgré une défaite aux tirs au but. L’attaquant de 18 ans a signé un doublé et ouvert son compteur de buts avec l’équipe première, une prestation qui n’est pas passée inaperçue et qui a d’ailleurs fait sensation auprès des médias catalans. Le jeune international égyptien a d’abord remis les deux équipes à égalité juste avant la pause.

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Après avoir lui-même obtenu un penalty, Hamza a pris ses responsabilités malgré la présence de plusieurs joueurs plus expérimentés sur la pelouse. Il a transformé la sentence avec sang-froid pour inscrire son tout premier but sous les couleurs du Barça avant de récidiver au retour des vestiaires. Bien placé dans la surface, il a parfaitement suivi une frappe de Roony Bardghji repoussée par le gardien de Birmingham pour pousser le ballon au fond des filets et s’offrir un doublé, un but salué par la presse locale pour son sens du placement et son instinct de buteur.

La presse catalane l’admire déjà

L’ascension du jeune attaquant avait déjà été remarquée par les dirigeants catalans. Arrivé en janvier dernier au FC Barcelone sous la forme d’un prêt en provenance d’Al Ahly, son club formateur, Hamza Abdelkarim a rapidement convaincu les dirigeants catalans, qui ont levé son option d’achat, estimée à 1,5 M€, et l’ont engagé jusqu’en juin 2029. Auteur de six buts en onze rencontres avec les U19 la saison dernière, il avait également été récompensé par une première convocation avec la sélection égyptienne pour la Coupe du monde 2026, disputant les deux premiers matches des Pharaons contre la Belgique et la Nouvelle-Zélande.

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Ce doublé contre Birmingham confirme désormais les immenses espoirs placés en lui. Profitant du départ de Robert Lewandowski et de la confiance accordée par Hansi Flick durant cette préparation estivale, le jeune buteur de 18 ans pourrait bien se faire une place dans la rotation barcelonaise, en attendant l’arrivée de Julian Alvarez ou d’un autre buteur international avant le début de la saison. Une première sortie remarquée qui lance idéalement son aventure avec l’équipe première du Barça.