Barça : la direction craint que Lionel Messi soit absent pour la reprise

Après une saison blanche ponctuée par une humiliation en Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2), le FC Barcelone vit la peur au ventre. Mardi soir, Lionel Messi (33 ans) déclenchait une véritable bombe avec l'annonce d'un futur départ du Barça cet été. Et malgré toutes les tentatives du board catalant pour retenir sa star, cette dernière semble bien décidée à franchir le pas. Pour matérialiser son désir de quitter la Catalogne, La Pulga avait envoyé un burofax à sa direction. Une démarche officielle qui contiendrait plusieurs précisions importantes. Selon les informations de Sport, la requête rédigée par le clan Messi prendrait ainsi effet à partir du 30 août.

Soit la date à laquelle l'international argentin est censée se présenter au centre d'entraînement du Barça pour effectuer les tests physiques, avant une reprise de l'entraînement 24 heures plus tard. En interne, on commencerait sérieusement à douter de la présence du numéro dix dimanche pour les tests physiques. Car si le principal protagoniste se présentait comme convenu dimanche pour réaliser ces fameux tests, il contredirait en quelque sorte la version rédigée dans son burofax. Lionel Messi n'a pas fini de faire trembler le FC Barcelone et ses supporters...