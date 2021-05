Serie A : un fonds d'investissement américain à la rescousse de l'Inter Milan !

Un champion au bord du précipice. Brillant champion d'Italie avec dix points d'avance sur l'Atalanta Bergame à une journée de la fin de la Serie A, l'Inter Milan traverse une zone de turbulences sur le plan économique. Très fortement impacté par la pandémie du coronavirus et par son élimination précoce en Coupe d'Europe, le club milanais se trouvait dans le rouge financièrement depuis plusieurs semaines. En coulisses, le groupe Suning s'activait pour dénicher de nouveaux investisseurs susceptibles de remettre le bateau à flot sur l'aspect financier.

Concrètement, l'Inter cherchait environ 200 millions d'euros pour assurer ses besoins quotidiens jusqu'à la fin de la saison. Ainsi, des discussions avaient été engagées jadis avec BC Partners, un fonds d'investissement britannique, mais celles-ci ont capoté. Ce dernier valorisait le club lombard à 750 millions d'euros quand le groupe Suning estimait l'Inter à 900 millions...

Oaktree sauveur de l'Inter Milan

La situation économique des Nerazzurri devenait clairement préoccupante, mais le président Steven Zhang maintenait le cap contre vents et marées. Le titre de champion d'Italie acquis à deux journées de la fin du championnat a inéluctablement insufflé une dynamique positive en interne, et la direction interiste affichait toute sa détermination à sauver les meubles financièrement. Ce jeudi soir, la Gazzetta dello Sport révélait qu'un accord avait été trouvé avec un fonds d'investissement américain dénommé Oaktree. Ce dernier va injecter la somme de plus de 250 millions d'euros pour subvenir aux besoins quotidiens du nouveau champion d'Italie.

Une bouffée d'oxygène pour les dirigeants milanais et pour Zhang, qui va pouvoir rester aux commandes. En parallèle, le groupe Suning devra s'acquitter de cette somme sur les trois prochaines années et Oaktree Capital Management devrait devenir à l'avenir actionnaire minoritaire de l'Inter Milan. Si l'actuel actionnaire majoritaire de la formation lombarde ne parvenait pas à rembourser le prêt, le fonds d'investissement américain deviendrait le nouveau propriétaire des Nerazzurri. Auteur d'une brillante saison avec son équipe, Antonio Conte peut souffler. Reste à savoir si le prochain mercato estival répondra à ses attentes...