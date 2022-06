Roberto Carlos voit une équipe surprise atteindre au moins les demi-finales du Mondial

La Coupe du Monde approche à grands pas et certains observateurs commencent à donner leurs pronostiques. C'est le cas de Roberto Carlos, qui voit une équipe surprise atteindre au moins les demi-finales au Qatar : «vous devez croire jusqu'où vous pouvez aller. C'est ce qui se passe au Brésil, on les prépare à être des champions, pas à participer, certains pays sont favoris. J'inclus le Mexique, au moins dans les demi-finales maintenant. Comment les joueurs peuvent-ils se préparer à y croire ? Eh bien, psychologiquement, petit à petit.»

Pour Mundo Deportivo, le champion du monde 2002 estime que tout se passe bien lorsqu'on a la croyance que tout va bien se passer : «ils ont un grand entraîneur avec beaucoup d'expérience et il va choisir le meilleur onze, qui va enfiler le maillot et jouer son meilleur football, tout en croyant qu'ils peuvent atteindre les demi-finales ou la finale. Vous devez croire, vous avez la qualité, les joueurs et l'organisation aussi, mais vous devez croire non seulement pour représenter votre pays mais pour le représenter pour être un champion, avec votre cœur. C'est très facile dans le football, il suffit d'y croire, il n'y a pas de secret.»