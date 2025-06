Allemagne : la nouvelle sensation Nick Woltemade affole l’Europe

L’été dernier, Stuttgart a perdu son goleador Serhou Guirassy. Parti exploser avec le Borussia Dortmund, l’attaquant guinéen a été remplacé au VfB par Nick Woltemade. Inconnu du grand public, l’attaquant de 23 ans sortait d’une saison compliquée avec seulement 2 buts en 30 apparitions avec le Werder Brême. Un pari risqué qui s’est pourtant avéré être fructueux. En effet, lancé rapidement dans le grand bain par Sébastien Hoeness, le natif de Brême n’a pas tardé avant d’empiler les buts.

Propulsé titulaire à partir de novembre, Woltemade a vite montré qu’il devait être intouchable dans le onze des pensionnaires de la Mercedes-Benz Arena. Prolifique et très utile dans le jeu dos au but et en pivot avec son mètre 98, Woltemade a terminé la saison avec 17 buts et 3 passes décisives en 33 matches. Une première cuvée plus qu’aboutie et qui a permis à l’ancien du SV Elversberg de se faire un nom en Bundesliga. Un tel changement de cap qui a conduit Julian Nagelsmann à convoquer la nouvelle sensation du football allemand lors du rassemblement de la Mannschaft, il y a quelques jours. Peu en vue face au Portugal en demi-finale de la Ligue des Nations, le puissant attaquant a été plus intéressant face à la France quatre jours plus tard.

Un triplé pour lancer l’Euro Espoirs et attiser de nombreuses convoitises

Rempilant pour l’Euro Espoirs avec les U21 allemands, Woltemade s’est montré beaucoup plus incisif. Face à la Slovénie, le numéro 10 des Espoirs s’est illustré avec un triplé expéditif. Faisant parler son sens du but d’une belle demi-volée pour ouvrir le score, l’attaquant de 23 ans a aussi fait parler son sang-froid sur le deuxième but avant de s’offrir le hat-trick sur penalty. Une prestation qui n’est clairement pas passée inaperçue en Europe. D’autant plus en période de mercato où tous les clubs sont à la recherche de bons plans pour se renforcer offensivement. D’après Bild, le géant de 1,98 mètre est convoité par le Bayern Munich, l’Atlético de Madrid ainsi que Chelsea.

Tant de sollicitations qui jettent un froid sur son avenir à Stuttgart avec qui l’intéressé est lié jusqu’en 2028. Interrogé sur ses nombreux intérêts, Woltemade a entretenu le doute quant à son avenir : «je pense que ça fait partie du jeu. Ce ne serait pas du vrai scouting si un club ne me suivait pas à ce stade. Pour l’instant, je ne me projette pas sur mon avenir.» Du côté de Stuttgart, l’optimisme reste de mise à en croire les propos forts d’Alexander Wehrle, président du club : «Nick est notre joueur, il jouera avec nous la saison prochaine.» Vous l’aurez compris, la nouvelle pépite du football allemand Nick Woltemade déchaîne les passions.