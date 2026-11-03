Manchester United : le retour de Marcus Rashford tourne au fiasco

Une saison en enfer pour les Red Devils. Dix-septièmes de Premier League, les joueurs de Michael Carrick ont encore déçu ce samedi en s’inclinant 2-0 contre Chelsea. Les prochains jours, s’annoncent de nouveau compliqué avec la réception de l’AS Roma ce mardi et un duel face à Aston Villa dimanche. Un marasme complet dont Marcus Rashford fait partie intégrante. Auteur de prêts satisfaisants à Aston Villa (4 buts et 6 passes décisives en 17 matches) et au FC Barcelone (14 buts et 15 passes décisives en 49 matches), l’attaquant anglais avait su prendre le train de la Coupe du Monde 2026 avec l’Angleterre. Revenu à Manchester United où il dispose encore de deux années de contrat, il était trop cher pour le FC Barcelone qui s’est vite positionné sur Anthony Gordon tandis que les pistes Fenerbahçe et Arsenal n’ont pas été très loin.

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Resté dans un club où il n’avait plus porté le maillot depuis le 12 décembre 2024 après un match contre le Viktoria Plzen, Marcus Rashford voulait prendre un nouveau départ. Porté par une dynamique nouvelle et son numéro 9, le droitier était accueilli par le vestiaire de la meilleure des manières. «En tant que joueur, nous espérons que Marcus reste, car s’il le fait, il est un atout de taille à avoir. Il peut nous améliorer, c’est certain. C’est une énorme menace. J’ai joué avec Marcus pendant de nombreuses années, je le sais bien», confiait Harry Maguire courant août. Dans les plans de Michael Carrick, l’international anglais (78 capes, 19 buts) a eu l’occasion de se montrer, mais cela n’a pas été très probant.

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Marcus Rashford, l’agent 008

Disputant 8 matches dont 6 titularisations, Marcus Rashford n’a toujours pas marqué, ni délivré la moindre passe décisive. Pire, Manchester United n’a gagné qu’un seul match quand il était sur le terrain, c’était contre Ipswich Town (5-2), le 30 août dernier. Il y a encore deux semaines, Michael Carrick avait d’ailleurs pris sa défense suite à ce début de saison décevant : «Marcus a fait beaucoup de bonnes choses. Il souffrait visiblement d’une légère blessure lorsqu’il a déclaré forfait pour l’Angleterre. Nous avons dû gérer cela un peu. Il ne bénéficie pas vraiment d’un petit coup de pouce. Mais il se met en bonne position et se crée quelques opportunités. S’il continue à faire ce qu’il faut, il finira par être récompensé».

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Depuis, la situation ne s’est pas améliorée. En effet, Marcus Rashford a disputé une minute contre Tottenham (1-1) le 10 octobre dernier et depuis plus rien. Laissé sur le banc contre Leeds United (1-1), il a loupé les trois matches suivants pour un problème persistant à la hanche. Une blessure que traîne le joueur depuis début octobre et qui ne lui permet pas encore de retrouver les terrains. De plus, la situation du club va peser sur l’avenir de Marcus Rashford. Resté chez les Red Devils, car Michael Carrick comptait sur lui pour cette saison, l’attaquant anglais pourrait voir un autre entraîneur débarquer si les dirigeants décident de limoger le vainqueur de la Ligue des Champions 2008. L’avenir de Marcus Rashford pourrait bien être à nouveau discuté si cela arrive.