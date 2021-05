Ligue 1 : au terme d'un match fou, l'OL renverse Monaco

En clôture de la 35ème journée de Ligue 1, l'AS Monaco recevait l'Olympique Lyonnais au stade Louis II. Une rencontre cruciale pour les deux équipes. Victorieux à Angers (1-0) dimanche dernier, les Asémistes devaient l'emporter ce soir pour conforter leur troisième place. Battu par le LOSC lors de la dernière journée, l'OL visait la victoire pour réduire la voilure sur son adversaire du soir et croire encore au podium. Pour ce choc, Niko Kovac alignait un 3-4-1-2 avec le duo Volland, Ben Yedder en pointe. Rudi Garcia optait également pour un 3-4-1-2 avec le duo Toko Ekambi, Depay en attaque. Les Gones réalisaient une belle entame et Depay sur la gauche centrait pour Dubois qui manquait sa volée (4e). Le capitaine lyonnais se trouvait encore à la baguette avec une ouverture pour Toko Ekambi dont la frappe était captée difficilement par Lecomte (14e). Mais contre toute attente, l'ASM ouvrait le score. Ben Yedder lançait dans le dos de la défense lyonnaise Volland qui remportait son duel face à Lopes (1-0, 25e). Juste avant la pause, l'ASM manquait le break. Ben Yedder alertait dans la surface Volland dont la volée filait juste au dessus (40e). Au retour des vestiaires, les hommes de Rudi Garcia montraient enfin le bout de leur nez. Toko Ekambi alertait Depay qui se faufilait dans la défense monégasque et voyait sa frappe contrée tromper Lecomte (1-1, 57e).

Très inspiré dans ce second acte, le capitaine lyonnais semait encore la zizanie avant de voir le cadre se dérober (61e). Le match s'emballait une nouvelle fois et Marcelo à la réception d'un coup-franc frappé par Depay, trompait Lecomte de la tête (1-2, 77e). Six minute plus tard, Lopes manquait totalement sa sortie sur Pellegri, le cuir revenait sur Ben Yedder qui voyait sa tentative sauvée sur sa ligne par De Sciglio (83e). Mais après visionnage de la VAR, monsieur Turpin accordait un penalty pour une faute de Lopes sur Pellegri. Ben Yedder convertissait le penalty d'une Panenka (2-2, 86e). Trois minutes plus tard, De Sciglio sur la droite distillait un centre parfait pour Cherki qui d'un plat du pied trompait Lecomte (2-3, 89e). Avec ce vingtième succès de la saison, l'Olympique Lyonnais revenait à une longueur de Monaco au classement.

