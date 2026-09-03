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Info FM Bundesliga

Badredine Bouanani va être prêté aux Rangers

Par Santi Aouna - Dahbia Hattabi
Bouanani @Maxppp

Il y a un an, Badredine Bouanani (21 ans) a rejoint Stuttgart. Mais il a dû se contenter d’un rôle de doublure (14 matches). En quête de temps de jeu, l’ailier algérien, qui a été approché par Strasbourg cet été, a trouvé un nouveau point de chute.

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Selon nos informations, Bouanani va rejoindre les Rangers sous la forme d’un prêt avec option d’achat. L’occasion pour lui de découvrir un nouveau club et un autre football du côté de Glasgow.

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