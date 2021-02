Nantes : Antoine Kombouaré revient sur la mise à l’écart d’Augustin

Ce mercredi, Antoine Kombouaré, le nouvel entraîneur du FC Nantes, expliquait avoir choisi de se passer de Thomas Basila, Bridge Ndilu et de Jean-Kévin Augustin. Les trois joueurs pros s’entraîneront et joueront désormais avec la réserve du club. Un choix surprenant pour l’ancien buteur du RB Leipzig, formé au PSG, au vu de son salaire et de son statut.

La suite après cette publicité

Aujourd’hui dans L’Équipe, le technicien nantais a expliqué plus en détail sur cette décision sportive. «J'ai pris dix jours pour observer le travail au quotidien à travers les entraînements, les entretiens, et même, pour finir, une opposition. A mon grand regret pour Jean-Kevin, il n'est pas prêt. Et il ne sera pas prêt non plus demain, parce qu'il est beaucoup trop en retard. Comme je n'ai pas le temps, j'ai décidé de mettre fin à ça. Après, est-ce qu'il sera capable de revenir ? C'est une autre question. Aujourd'hui, il est écarté du groupe professionnel parce que j'ai besoin d'avoir un groupe resserré, des joueurs 100% prêts physiquement et mentalement. Il faut qu'il comprenne qu'il est en grande difficulté. Lui et son entourage.» Le message est envoyé.