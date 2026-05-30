Le PSG rentre dans un cercle fermé avec son back-to-back
Vainqueur de la Ligue des Champions après une finale fermée avec Arsenal (1-1/4-3 aux tirs au but), le Paris Saint-Germain a remporté la compétition pour la deuxième fois de suite après son succès 5-0 contre l’Inter Milan de l’année dernière. Conservant son titre, le club francilien a réalisé une performance rare et difficile, ce qui lui permet de rejoindre un cercle fermé.
Huit autres équipes avaient réalisé cette performance. Le Real Madrid l’a fait deux fois avec 5 titres de rang entre 1955 et 1960 et trois sacres d’affilée entre 2015 et 2017. Benfica (1960-1962, deux titres), l’Inter Milan (1963-1965, deux titres), l’Ajax Amsterdam (1970-1973, 3 titres), le Bayern Munich (1973-1976, 3 titres), Liverpool (1976-1978, deux titres), Nottingham Forest (1978-1980, 2 titres) et l’AC Milan (1988-1990).
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