« On a eu une grosse paire de c*uilles » : les Belges en extase après leur remontada contre le Sénégal

Au terme d’un match que le Sénégal aurait dû plier sereinement après avoir mené 2-0 jusqu’à la 85e minute, c’est la Belgique qui a validé son billet pour les 1/8es de finale. Les Diables Rouges ont trouvé leur salut dans le coaching de leur sélectionneur, longtemps confronté à un casse-tête. L’ancien coach du Mans, de Lille, de l’OM ou de l’OL, a fait le choix de sortir ses stars Jeremy Doku et Kevin De Bruyne en seconde période. Du côté des entrants, Romelu Lukaku, Thomas Meunier, et Diego Moreira ont finalement tous été décisifs ou impliqués sur les buts belges. Le premier a marqué, le deuxième a été passeur décisif, le troisième a été à l’origine du penalty de la victoire.

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«Pourquoi je prends autant de notes en match ? Il ne faut pas se tromper dans les changements, je sais quelles sont mes forces sur le banc, et si on peut ajouter une chose aujourd’hui, c’est la victoire d’un groupe. Je sais que j’ai de la taille athlétique, j’ai de la vitesse devant, j’ai du talent, donc quand le onze de départ fonctionne moins bien, c’est à moi de corriger les choses. Ce soir, je suis content, Romelu (Lukaku), ça fait trois fois qu’il entre et qu’on marque», se réjouissait Garcia sur M6.

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Le héros Lukaku savoure

Le coach français s’attendait à voir son adversaire défendre son but et se déstructurer au fil de la rencontre. Ça n’a pas loupé, et c’est sans doute ce qui a causé l’effondrement des Sénégalais, jusqu’à ce penalty «flagrant» selon les mots de Garcia. «On connaît ces équipes, elles perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait aussi que vers 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi quand on mènera 2-0 de ne pas faire ça, parce que quand vous prenez un but comme ils l’ont fait à 2-1, le match a changé d’âme.» Encore fallait-il avoir le caractère pour revenir dans cette partie, très mal embarquée.

Après la rencontre, Romelu Lukaku tenait à saluer le courage et la mentalité de ses coéquipiers : «on a mis l’esprit. On avait… désolé, une grosse paire de co.illes. Ça nous a tués, on a été menés, et à la fin on a montré du caractère. Il faut ça contre une équipe comme le Sénégal, l’une des meilleures du tournoi, techniquement, physiquement, tactiquement… c’était vraiment difficile. Pourquoi je n’ai pas tiré le pénalty ? Mentalement, je passe encore des moments difficiles, j’ai préféré laisser Youri. C’est l’équipe qui doit gagner». La Belgique défiera le vainqueur d’Etats-Unis - Bosnie-Herzégovine en 1/8es de finale. De son côté, Rudi Garcia aimerait bien retrouver Edin Dzeko, qu’il avait dirigé à l’AS Roma. Réponse aux alentours de 4 ou 5h00.