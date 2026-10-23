Real Madrid : Aurélien Tchouameni rétablit ses vérités sur sa bagarre avec Federico Valverde

Le timing est parfois taquin. À trois jours du choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone, Aurélien Tchouameni et Federico Valverde font à nouveau parler d’eux après leur bagarre survenue… à quelques jours du Clasico la saison passée. Pour rappel, une violente altercation avait éclaté entre les deux milieux de terrain du Real Madrid. L’Uruguayen avait même fini à l’hôpital pour se faire poser plusieurs points de suture à la tête. Une affaire rendue publique qui avait conduit la Casa Blanca à infliger une amende de 500 000 € à chaque joueur. De son côté, le président Florentino Pérez avait réagi… en pointant surtout du doigt les personnes ayant fait fuiter l’incident.

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« Je trouve ça très mal, mais le fait qu’ils l’aient rendue publique est encore pire. Je suis ici depuis 26 ans, et il m’est toujours arrivé qu’au moins deux ou quatre joueurs en viennent aux mains. Mais ça reste en interne. Ceux qui ont évoqué l’affaire le font parce qu’ils sont mécontents et qu’ils craignent d’être licenciés. Ils se battent et après, c’est la paix ! Je ne vais pas tolérer le chaos que certains ont essayé de créer. La fuite est pire que l’affaire. Je crois qu’en 26 ans de présidence, c’est la première fois que je vois quelque chose de pareil. »

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«Il n’y a pas eu de bagarre comme les gens ont dit»

Plus de cinq mois plus tard, Tchouameni est revenu pour la première fois sur cet événement dans l’émission qu’il coanime, The Bridge. « J’ai envie de clarifier les trucs. Il n’y a pas eu de bagarre comme les gens ont dit. Il y a des choses qui se sont passées dans le vestiaire, comme ça se passe partout. Il y a de petites échauffourées, il y a eu un mauvais truc. Sauf que, comme tu es au Real, le petit truc prend une ampleur médiatique de fou et le problème, qui n’en était pas forcément un, devient énorme. Tout le monde t’appelle, tout le monde veut savoir ce qu’il s’est passé. »

Relancé pour savoir si son partenaire uruguayen avait réellement trébuché (ce qui lui aurait provoqué sa blessure à la tête), l’international tricolore (50 sélections, 3 buts) a néanmoins préféré esquiver. « La dernière fois, je regardais un documentaire sur la NFL ; eh bien, ça se passe tout le temps, des trucs comme ça. Aujourd’hui, tu rentres dans le vestiaire, avec Fede, on est cool, la vie continue. Quelqu’un m’a dit que les trucs comme ça, ça rapproche. Je n’ai pas de problème. » Fin de l’histoire.