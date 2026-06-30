Coupe du Monde 2026 : la FIFA annonce des affluences record en phases de groupes

La FIFA a annoncé dimanche que 4 644 549 spectateurs avaient assisté aux 72 rencontres de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Avec une moyenne de 64 508 personnes par match et un taux de remplissage de 99,7 %, le tournoi a déjà largement dépassé le précédent record d’affluence établi lors du Mondial 1994 aux États-Unis, qui avait réuni un peu moins de 3,6 millions de spectateurs sur l’ensemble de la compétition.

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L’instance mondiale a également indiqué que huit match

s avaient attiré plus de 80 000 spectateurs et que le 25 juin avait constitué la journée la plus fréquentée de l’histoire de la Coupe du Monde avec 426 834 personnes présentes dans les stades. Selon la FIFA, les rencontres Portugal-Colombie et Mexique-Corée du Sud figurent parmi les plus demandées à la billetterie, tout comme la finale prévue le 19 juillet. Les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Angleterre, l’Allemagne, la Colombie, le Brésil, l’Argentine, l’Australie et la France sont les pays ayant acheté le plus de billets.