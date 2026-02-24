L’improbable renaissance de Juan Mata en Australie !

Il y a deux ans et demi, Juan Mata quittait Manchester United après huit saisons pour ce qui semblait être la fin d’une belle carrière avec un palmarès XXL (champion du monde 2010, champion d’Europe 2012, vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea en 2012, de deux Europa League, de deux FA Cup). Après une courte pige à Galatasaray, le meneur de jeu espagnol avait décidé de suivre le mouvement des joueurs espagnols en fin de carrière : terminer au Japon. En septembre 2023, Mata signait donc pour quelques mois au Vissel Kobe, là où Andrés Iniesta et David Villa étaient passés avant lui. Mais l’aventure japonaise a tourné au fiasco. En tout et pour tout, il n’a disputé qu’un seul match avec le club de Kobe (11 minutes au total), a passé une dizaine de matches sur le banc avant de partir libre en janvier 2024 avec tout de même le titre de champion.

La suite après cette publicité

Après Kobe et le Japon, cap sur l’Australie avec les Western Sydney Wanderers en septembre 2024. Le mot d’ordre : retrouver du plaisir sur les terrains. « Je veux simplement prendre du plaisir à jouer au football. Je veux donner le meilleur de moi-même », disait-il au moment de sa signature. Mais là encore, l’histoire tourne court. Le coach Alen Stajcic ne semble pas vouloir utiliser les qualités de Juan Mata et le mariage footballistique débouche sur un rapide divorce malgré 23 matches disputés. Pour Juan Mata, le plaisir a disparu et il quitte le club avant le terme de son contrat. Deux expériences décevantes d’affilée, une carrière qui semblait inexorablement s’effriter loin de l’Europe. Et pourtant, cet été, Melbourne Victory décide de lui faire confiance. Le coach Arthur Diles, au moment d’annoncer la signature, ne cachait d’ailleurs pas son euphorie : « nous avons une chance incroyable d’ajouter quelqu’un avec l’expérience et le caractère de Juan. Son leadership et sa connaissance du jeu vont élever l’ensemble de l’équipe. »

La suite après cette publicité

Juan Mata a choqué dans le derby

Et cette fois, le mariage a tourné à la véritable histoire d’amour. Auteur d’un très bon début de saison, l’ancien joueur de Chelsea a régalé ses partenaires avec 9 passes décisives en 18 matches. Sa patte gauche a aussi fait trembler les filets. Notamment ce week-end face à Melbourne City dans le derby avec un doublé qui a fait le tour des réseaux. Dès la 21e minute, Mata récupère un ballon aux abords du rond central, lève les yeux, voit le gardien adverse Patrick Beach légèrement sorti de sa cage et le lob de plus de 40 mètres, qui finit sa course dans les filets. Un but sensationnel et la soirée ne s’est pas terminée ici. Au retour des vestiaires, il redonne l’avantage à son équipe d’une frappe puissante aux abords de la surface. Il terminera la soirée avec en prime une passe décisive pour le Brésilien Clarismario Santos, auteur du troisième et dernier but de son équipe.

Une performance XXL de sa part qui a même fait réagir Bruno Fernandes, le capitaine de Manchester United sur ses réseaux sociaux. « Quel joueur ! Il est vraiment spécial ». En conférence de presse d’après-match, Juan Mata, qui va fêter ses 38 ans dans un mois, a aussi savouré son retour en forme. « C’était une soirée très agréable. Les derbies sont spéciaux. Pour le premier but, c’était de l’instinct. J’ai vu le gardien un peu sorti de sa cage. Parfois, on essaie ça et ça finit en corner, mais cette fois, c’est rentré. (…) Mon niveau ? Je pense que c’est une question de motivation. Le football, beaucoup de fois, c’est un état d’esprit. Je me sens chez moi ici, les gens sont fantastiques. Plus je joue, mieux, je me sens. » Des mots qui résument assez bien une saison en train de basculer dans le bon sens. Depuis son premier but sous le maillot navy de Victory contre Perth Glory en octobre dernier, Mata monte en puissance semaine après semaine. L’Espagnol est peut-être en train de vivre sa dernière grande histoire d’amour avec le football. Et pour l’instant, c’est magnifique à regarder…