Liga : Valence accroché par Cadix

Après la victoire glanée dans les tous derniers instants par Osasuna face au Rayo Vallecano (1-0) et le succès de Majorque contre Levante (1-0), la huitième journée de Liga se poursuivait ce samedi à 18h30 avec une affiche entre Cadix (15e, 6 pts) et Valence (10e, 11 pts). Au Ramón de Carranza, les hommes de José Bordalas voulaient se relancer après trois journées sans la moindre victoire (2 défaites, 1 nul). En cas de succès, les Blanquinegros pouvaient même intégrer le top 5 de la Liga. De son côté, l'autre sous-marin jaune de ce championnat espagnol restait sur une défaite concédée sur la pelouse du Rayo (1-3) après avoir pourtant tenu en échec le Barça (0-0). Un début de saison très irrégulier pour les hommes d'Alvaro Cervera qui avaient donc l'occasion de se donner un peu d'air face aux Ches.

Dans une première période largement dominée par Valence (67% de possession de balle, 7 tirs à 1), les coéquipiers de Guedes pêchaient dans la finition (un seul tir cadré...) pour prendre les devants. Sollicité à une seule reprise, Ledesma gardait ainsi sa cage inviolée et permettait aux siens de maintenir un score nul et vierge à la pause (0-0). Au retour des vestiaires, les Merengots augmentaient la pression. Sur un centre venu de la droite, Duro et De Sousa ne parvenaient pas à couper la trajectoire du ballon pour ouvrir le score (59e). Dominateur dans ce match (12 tirs à 2), Valence ne parvenait finalement pas à trouver la faille et concédait le match nul (0-0). Neuvièmes au classement, les hommes de José Bordalas n'avancent plus avant de se déplacer sur la pelouse du FC Barcelone lors de la prochaine journée. De son côté, Cadix pointe à la 14e place avant d'aller défier l'Espanyol Barcelone.

Le classement complet de la Liga

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Cadix

Le XI de Valence