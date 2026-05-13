Un acteur de Ted Lasso a rejoint un club professionnel

Connu du grand public pour son rôle de "Dani Rojas" dans la série "Ted Lasso", Cristo Fernandez avait fait du bruit dans le milieu du cinéma en jouant au football. Désormais, l’attaquant pourrait faire crier les tribunes… dans un vrai club professionnel. En effet, l’acteur mexicain de 35 ans va dorénavant découvrir le football dans la réalité, car il s’est engagé hier avec El Paso, club évoluant en United Soccer League (USL), championnat correspondant aux deuxième et troisième divisions américaines.

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Comme son personnage dans la série diffusée entre 2020 et 2023, Fernandez évoluera au poste d’attaquant. Dans un communiqué, le comédien s’est notamment confié. « Le football a toujours occupé une place immense dans ma vie et mon identité, et peu importe où la vie m’a mené, le rêve de concourir professionnellement n’a jamais vraiment quitté mon cœur », a insisté le joueur mexicain. Par ailleurs, il a toujours adoré le ballon rond. Avant de se tourner vers le cinéma, Fernandez avait évolué chez les jeunes du Tecos FC au Mexique.