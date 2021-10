Équipe de France : l'incroyable force de caractère des Bleus

La suite après cette publicité

À l’issue des 45 premières minutes, les Bleus ont encore donné cette sensation d’être complètement dépassés par leur adversaire et que la sanction allait tomber en deuxième période. C’est ce qu’il s’est passé juste après l’heure de jeu quand Mikel Oyarzabal est venu ouvrir le score. Sauf que, dans cette Ligue des Nations 2021, l’équipe de France adore les revirements de situation. Trois jours après avoir sorti la Belgique (3-2) en étant menée 0-2, la France a cette fois renversé la Roja (2-1). À défaut de proposer un jeu alléchant durant 90 minutes, les champions du monde ont au moins le mérite de ne rien lâcher, même dans des situations difficiles.

Et ça, les Bleus n’en ont pas peu fiers. À commencer par Jules Koundé. « Ça a été difficile, on a fait preuve d'une grosse force de caractère. On a beaucoup souffert, mais on a fait les efforts ensemble. Je ne pense pas qu’il y ait de doutes. On a réussi contre la Belgique, rien n'est jamais fini. Ce soir (dimanche), c'est plus facile quand Karim marque rapidement, sinon ils prennent confiance et ça a cassé leur dynamique. On avait comme intention d'aller les presser. Je pense qu'il y a pas mal de fois où on ne l'a pas très bien fait. On laissait un peu trop facilement la passe sur l'autre côte, on a beaucoup couru. On a réussi à les gêner, ils ont commis quelques pertes de balle et on a été très efficaces. »

Une réaction de champions

Au micro de M6, Karim Benzema a validé le sentiment du Sévillan et mieux que ça d’ailleurs. Pour KB9, cette force mentale, c’est la marque des grands. « C’était vraiment un match difficile, on a montré une force de caractère. Cette équipe est très forte, on ne lâche jamais rien. Je pense que c’est le signe des grandes équipes : ne pas paniquer, patienter et attendre le bon moment, c’est ce qu’on a fait. On n’a pas baissé les bras jusqu’à la fin du match. » Même satisfaction chez Paul Pogba. « On a joué une demi-finale contre une grosse équipe de Belgique et, ce soir (dimanche), on a joué une grosse finale contre une grosse équipe d'Espagne, avec de très bons joueurs de qualités. On a montré nos qualités, qui sont la force et la puissance. Heureusement pour nous, on a su remonter la pente et gagner ce match. »

Enfin, Didier Deschamps a expliqué ce qu’il avait dit à ses hommes à la mi-temps pour inverser la tendance. « Nous avons fait comme contre les Belges : 20 minutes plutôt intéressantes. Je leur ai dit de jouer, d’aller les chercher plus haut. On s’est retrouvé souvent à 3 contre 3 derrière. Plus haut on était, plus on empêchait l’Espagne de repartir dans son tiki-taka et c’est ce qu’on a fait en deuxième période. On a été menés, mais que d’un but. On est vite revenu. À la mi-temps, je leur ai dit d’aller les chercher un peu, quitte à prendre plus de risques, quitte à rester avec nos trois centraux en un contre un. Ça nous a permis d’avoir plus de récupérations hautes, de créer plus de dangers. Cette équipe d’Espagne a toujours cette capacité à monopoliser le ballon. Elle nous a fait souffrir. En y mettant plus d’agressivité, on leur a fait commettre plus d’erreurs. On a toujours cet état d’esprit et ce caractère qui est indispensable au haut niveau pour aller chercher une victoire un titre. » De quoi faire taire les critiques post Euro ?