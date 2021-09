OL : Islam Slimani évoque la patte Peter Bosz

Après sa défaite frustrante à Paris (2-1), l'Olympique Lyonnais a bien réagi mercredi contre Troyes (3-1) et tentera d'enchaîner, ce samedi, face à Lorient (21h) à l'occasion de la huitième journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Islam Slimani, l'attaquant international algérien (76 sélections, 36 buts) du club rhodanien, s'est exprimé sur son état de forme, lui qui devra pallier l'absence de Moussa Dembélé, victime d'une fissure au niveau du péroné droit. Par ailleurs, le buteur lyonnais a abordé la philosophie de jeu de Peter Bosz, celle d'un football total basé sur un pressing haut. Des idées qui semblent être en adéquation avec son profil.

«Le coach nous demande du pressing, et ce sont mes qualités de presser quand on a le ballon de vouloir jouer et s’appuyer sur moi et c’est ça que j’aime. La philosophie de jeu de l'OL ? Oui ça a changé avec l’entraîneur dans le style de jeu, dans la manière de presser, dans la façon de préparer nos matches, on a plus de possibilité que l’année dernière et je pense que son style est plus adapté à nos forces. C’est un risque de presser haut, mais c’est la philosophie du coach, il faut l’accepter et prendre ce risque.»