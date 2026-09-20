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Ligue 1

OM : la nouvelle banderole cinglante des supporters contre McCourt

Par Valentin Feuillette
1 min.
Stade Orange Vélodrome @Maxppp
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Marseille 0-0 PSG Voir sur Ligue 1+

A quelques minutes du coup d’envoi du Classique face au PSG, les supporters de l’OM ont adressé un nouveau message à leur direction avec une banderole particulièrement piquante. Dans les tribunes du Vélodrome, les fans marseillais ont rappelé le fameux projet lancé en 2016 avec l’arrivée de Frank McCourt, en opposant cette ambition à la situation actuelle du club.

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« 2016 : CHAMPIONS PROJECT. 2026 : LIGUE 2 PROJECT ?», pouvait-on lire sur la banderole. Une formule destinée à dénoncer, dix ans après le lancement du « Champions Project », les résultats et la trajectoire actuelle de l’Olympique de Marseille, à l’heure où la crise continue de s’épaissir toujours un peu plus du côté de la Canebière.

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