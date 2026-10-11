Nice, Jonathan Clauss : « parfois je casse les couilles »

Jonathan Clauss a fait le choix de renoncer au brassard de capitaine de l’OGC Nice après seulement quatre rencontres avec cette responsabilité. Désigné en début de saison par Olivier Pantaloni, le latéral droit de 34 ans a expliqué ne plus se sentir pleinement en phase avec ce rôle. Perfectionniste et exigeant, aussi bien envers lui-même qu’envers ses coéquipiers, l’international français estime que son seuil de patience a diminué après une saison précédente particulièrement difficile pour le Gym. «Sans le brassard, c’est pareil. Ce n’est pas un poids, c’est surtout au niveau communication où je pense qu’on me voit de nouveau de la "bonne manière" parce que parfois je "casse les couilles" !"»

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Il a donc proposé à son entraîneur de transmettre le brassard à Axel Witsel, afin de privilégier une autre forme de leadership. Pour autant, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille ne compte pas changer de tempérament. «Je continuerai à être chiant sur le terrain», a-t-il expliqué, assumant son exigence envers le collectif. En se débarrassant du statut de capitaine, Clauss espère que ses remarques seront mieux entendues par ses partenaires, sans l’image parfois contraignante associée au brassard. Un choix qui semble déjà porter ses fruits : après avoir participé au succès face à Lille (2-1), il a de nouveau été décisif ce dimanche contre Strasbourg, en inscrivant le but de la victoire niçoise (2-1), d’une puissante frappe à la 81e minute.