OL : Pierre Sage a pris le meilleur sur Paulo Fonseca

Ce dimanche, le RC Lens a terrassé l’OL pour le compte de la dernière journée de Ligue 1 au Groupama Stadium (0-4). Ironie du sort, c’est Pierre Sage, l’homme que Lyon avait écarté pour faire venir Paulo Fonseca, qui était sur le banc adverse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en confrontation directe, l’ancien coach lyonnais commence sérieusement à prendre le dessus sur le Portugais. Malgré la défaite contre l’OL en ouverture du championnat, Sage a toujours battu son ancien club cette saison.

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Lors de sa première saison sur le banc de l’OL, Sage avait par ailleurs battu le LOSC de Paulo Fonseca à deux reprises : une fois à Lyon en Coupe de France, l’autre fois dans le Nord en championnat au terme d’un match spectaculaire (3-4). Ainsi, en cinq confrontations entre les deux coaches, Sage a gagné quatre fois. Car au-delà du duel avec son prédécesseur, c’est un vrai problème de fond qui se pose pour Fonseca. Dans les grands rendez-vous, ses équipes ont cette fâcheuse tendance à craquer dans les dernières minutes. Celta de Vigo, Manchester United lors de la dernière cuvée ou encore contre les Sang et Or en Coupe de France cette année…