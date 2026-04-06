Le PSG a recruté un nouvel entraîneur des gardiens

Du changement dans le staff de Luis Enrique. Entraîneur des gardiens du Paris Saint-Germain depuis l’été 2023, Borja Álvarez est en retrait des entraînements au Campus ainsi que des échauffements dans les stades en avant-match depuis plusieurs semaines, rapporte RMC Sport. En effet, l’Espagnol de 34 ans soigne une blessure contractée au genou, ce qui a contraint le PSG à trouver son remplaçant en mars.

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Toujours selon RMC Sport, c’est désormais Valentin Houdou qui officie, épaulé de Nicolas Cousin. Houdou est bien connu au sein du club parisien, lui qui était jusqu’à présent au centre de formation, et notamment avec les U19.