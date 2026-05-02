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La transformation physique de Gonzalo Higuain choque les réseaux sociaux

Par Allan Brevi
1 min.
Gonzalo Higuain, sous les couleurs de l'Inter Miami @Maxppp

Gonzalo Higuaín a refait parler de lui… mais pas vraiment pour ses buts. L’ancien buteur du Real Madrid, aperçu récemment en tribunes lors d’un match, a surpris tout le monde avec un look totalement inattendu : loin de l’attaquant affûté et racé de ses grandes années, "El Pipita" apparaît aujourd’hui avec une silhouette plus relâchée, quelques kilos en plus et une chevelure qu’on ne lui connaissait pas complètement à l’époque de sa carrière. Une transformation qui a rapidement fait réagir sur les réseaux sociaux, tant elle tranche avec l’image du buteur clinique qu’il incarnait sur les pelouses européennes.

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Marcos Mondría
NO ES IA. Ayer el hermano de un amigo se encontró a este sujeto. Hombre vencido y meado. Lo banco igual.
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Pour rappel, Higuaín a marqué de son empreinte plusieurs grands clubs du football, avec 121 buts sous le maillot du Real Madrid, 91 du côté de Naples et 66 avec la Juventus, avant de terminer sa carrière à l’Inter Miami en MLS. International argentin à 75 reprises (32 buts), il a longtemps évolué dans une sélection très concurrentielle, notamment aux côtés de Carlos Tevez ou encore Sergio Agüero. Discret médiatiquement depuis sa retraite, il aura fallu cette apparition inattendue pour rappeler au public que l’un des attaquants les plus prolifiques de sa génération mène désormais une vie bien éloignée des projecteurs du très haut niveau.

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