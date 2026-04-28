PSG : quand Vitinha imite Mbappé après la victoire face au Bayern

Présent en zone mixte après la victoire historique et spectaculaire du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich (5-4) dans le cadre des demi-finales aller de la Ligue des Champions, Vitinha savourait logiquement. Face aux journalistes, le milieu de terrain portugais a d’ailleurs avoué qu’il venait de disputer l’un des plus beaux matches de sa carrière.

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Oui mais voilà, si les champions d’Europe en titre ont pris une petite option sur la finale, tout reste à faire avec ce match retour en Allemagne, la semaine prochaine. Et le maître à jouer du PSG en a bien conscience. Relancé sur la seconde confrontation à venir, Vitinha a d’ailleurs imité un de ses anciens coéquipiers, à savoir Kylian Mbappé : «il faut se reposer, bien manger, bien dormir, ça paraît cliché mais c’est important, c’est vrai mais c’est ce qu’on va faire et on va faire un grand match à Munich, je suis sûr». Une déclaration qui rappellera quelques souvenirs aux supporters franciliens…