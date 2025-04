BL : Francfort écrase Heidenheim

Pour le compte de la 29e journée de Bundesliga, l’Eintracht Francfort recevait Heidenheim. En maîtrise face au mal classé, les coéquipiers d’Hugo Ekitike n’ont pas tremblé. Sur un centre de Fares Chaibi, Jean-Matteo Bahoya a surgi dans la surface pour inscrire son deuxième but de la saison en championnat. Dominateurs lors du premier acte, les locaux ont enchaîné en inscrivant un deuxième but juste avant la pause grâce à Robin Koch (2-0, 43e).

Au retour des vestiaires, les hommes de Dino Toppmoller ont continué de maîtriser la rencontre. Souverain, l’Eintracht a inscrit un troisième but à la 71e minute. En grande forme en ce moment, Hugo Ekitike a inscrit son 21e but de la saison en terminant dans le but vide au terme d’une belle action. Avec ce troisième but, l’Eintracht Francfort a sécurisé un succès précieux qui lui permet de consolider sa troisième place. De son côté, Heidenheim reste barragiste.