Le coffret ultime des 15 ballons de match officiels de la Coupe du Monde en édition ultra limitée !

Le Graal absolu pour les passionnés de football est là. Pour célébrer son partenariat historique avec la FIFA, adidas dévoile un coffret en édition ultra-limitée réunissant les quinze ballons officiels de l’histoire de la Coupe du Monde. Une véritable machine à remonter le temps ! De l’iconique Telstar de 1970, qui a inauguré ce partenariat de légende, au ballon Tricolore de la Coupe du Monde 1998 en France jusqu’au tout nouveau Trionda conçu pour l’édition 2026 en Amérique du Nord, ce luxueux coffret de présentation retrace plus d’un demi-siècle de frissons et de buts d’anthologie. Il ne s’agit pas de simples objets de décoration.

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Les quinze ballons bénéficient tous de l’exigeante construction adidas Pro. Ils intègrent une surface texturée thermo-soudée sans coutures pour garantir une trajectoire parfaite, ainsi qu’une vessie en butyle de grande qualité assurant un maintien optimal de la pression. Que vous souhaitiez les exposer précieusement en souvenir ou recréer les plus beaux buts de l’histoire sur le terrain, ils sont conçus pour aller droit au but. Attention, ce chef-d’œuvre est disponible en édition strictement limitée et disponible sur la boutique FOOT.FR.

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C’est une occasion unique pour les collectionneurs de mettre la main sur un véritable morceau du patrimoine du football mondial !