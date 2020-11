Torino : Gleison Bremer ciblé par Everton et Liverpool

La ville de Liverpool voit ses barricades s'effriter. Reds et Toffees ont des défenses frileuses, parmi les pires de Premier League, encaissant respectivement 16 et 14 buts lors des 8 premiers matchs de championnat. Ce qui peut motiver les deux équipes à renforcer leur arrière-garde. Encore plus pour l'équipe de Jürgen Klopp qui doit s'adapter aux blessures longue durée de Virgil Van Dijk et Joe Gomez.

Les noms qui pourraient potentiellement rejoindre Anfield se multiplient (Upamecano, Kabak, Semedo) et un nouveau se rajoute à la liste, qui intéresse également l'autre club de la Mersey. Selon le Liverpool Echo, il s'agirait de Gleison Bremer, défenseur brésilien du Torino. Agé de 23 ans, il a été titulaire lors de 6 des 7 matchs de son équipe en Serie A, parvenant même à trouver le chemin des filets. Une option qui pourrait donc être viable pour le présent mais aussi pour le futur, malgré la fragilité défensive affichée par le club italien (16 buts encaissés).