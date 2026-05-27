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Exclu FM Ligue 1

OM : Bob Tahri dénoncé

Par Santi Aouna
Bob Tahri, en charge de la préparation physique et de la performance à l'OM @Maxppp

D’après nos informations, Bouabdellah Tahri est dans le viseur de plusieurs salariés de l’OM. Celui qui est en charge de la préparation physique et de la performance a fait l’objet d’un signalement de la part d’un collectif d’employés du club.

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Il dénonce le comportement de l’ancien spécialiste de 3 000 m steeple à travers un mail le mettant en cause. La DRH s’est saisie du dossier. Le sujet est pris très au sérieux par le club.

Pub. le - MAJ le
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