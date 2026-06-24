Coupe du Monde 2026 : grosse inquiétude pour trois stars de l’Angleterre

L’activité sismique et météorologique laisse enfin un peu de répit à la sélection anglaise depuis plusieurs jours, mais l’actualité autour de l’équipe de Thomas Tuchel ne suscite pas davantage d’enthousiasme. Malgré une victoire inaugurale face à la Croatie lors de la première journée (4-2), les Anglais ont connu leur premier coup d’arrêt dans cette Coupe du Monde hier soir en étant accroché par le Ghana (0-0), solide, plus que talentueux.

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Si décevant soit-il, ce résultat ne remet évidemment pas en cause la qualification des Three Lions en 16es de finale, qui passeront quoi qu’il arrive, même avec 4 points dans le pire des scénarios. En revanche, il faudra suivre avec attention les informations à venir sur la situation de Declan Rice, l’un des meilleurs joueurs anglais de cette saison. Aujourd’hui, l’inquiétude demeure autour du milieu d’Arsenal.

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Comme Declan Rice, Elliot Anderson et Reece James vont être observés

Comme indiqué par The Athletic, le joueur de 27 ans a quitté le Gillette Stadium en boitant hier soir. «Declan Rice suscite de nouvelles inquiétudes quant à sa blessure, la star anglaise ayant été aperçue avec un bandage au mollet», précise le Daily Mail ce matin. Pour l’heure, la gravité de sa blessure resterait incertaine, mais en Angleterre, on s’inquiète du fait que le joueur ait joué le match dans son intégralité face au Ghana.

Comme le rappelle le Daily Mail, l’ancien joueur de West Ham a joué le match entièrement alors qu’il avait révélé récemment qu’il souffrait d’une blessure aux ischio-jambiers depuis Noël. Il est prévu que le joueur soit examiné par le staff anglais dans les prochaines heures, au même titre qu’Elliot Anderson et Reece James. Le premier a reçu un coup dans le dos hier soir, quittant la pelouse à la 73e minute. Concernant le joueur de Chelsea, il a terminé le match après un choc à la tête avec Jordan Ayew en première période. Affaire à suivre.