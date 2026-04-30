FOOTPASS, la plateforme qui veut sécuriser les échanges du football
Dans la continuité des scandales comme Football Leaks et des récentes fuites de données impliquant la Asian Football Confederation, le monde du football fait face à une fragilité croissante dans la gestion de ses informations sensibles. Contrats, identités et données financières circulent encore via des canaux peu sécurisés, exposant les acteurs à des risques majeurs de fraude et de cyberattaques.
Pour répondre à ces enjeux, FOOTPASS propose une plateforme sécurisée dédiée à l’écosystème du football, combinant identités vérifiées, messagerie chiffrée et stockage protégé des documents. L’objectif : sécuriser les échanges et rétablir la confiance entre clubs, joueurs et agents grâce à un standard fiable et traçable.
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