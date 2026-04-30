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FOOTPASS, la plateforme qui veut sécuriser les échanges du football

Par Santi Aouna
1 min.
Des ballons de foot lors d'un entraînement @Maxppp

Dans la continuité des scandales comme Football Leaks et des récentes fuites de données impliquant la Asian Football Confederation, le monde du football fait face à une fragilité croissante dans la gestion de ses informations sensibles. Contrats, identités et données financières circulent encore via des canaux peu sécurisés, exposant les acteurs à des risques majeurs de fraude et de cyberattaques.

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Pour répondre à ces enjeux, FOOTPASS propose une plateforme sécurisée dédiée à l’écosystème du football, combinant identités vérifiées, messagerie chiffrée et stockage protégé des documents. L’objectif : sécuriser les échanges et rétablir la confiance entre clubs, joueurs et agents grâce à un standard fiable et traçable.

Pub. le - MAJ le
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