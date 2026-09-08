La liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2026 !

Ça y est, le suspense est terminé. Les organisateurs du Ballon d’Or nous avaient donné rendez-vous ce matin à 11h pour le début du décompte des diverses nominations. Quatre heures plus tard, les premiers noms sélectionnés parmi les 30 finalistes commençaient à être envoyés. Première nouvelle : le lauréat de 2025, Ousmane Dembélé, pourra défendre son titre. L’attaquant du PSG n’a pas roulé sur la Ligue des Champions comme l’an dernier, mais son deuxième sacre européen lui a conféré le droit de se présenter à sa propre succession.

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Le PSG et l’Espagne trustent les nominations

Sans surprise, le Paris Saint-Germain, double vainqueur de la Ligue des Champions est le club le plus représenté avec dix éléments : Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, João Neves, Willian Pacho, Vitinha, Ousmane Dembélé, Ferran Torres, Nuno Mendes, Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien, seul joueur parmi les 30 nommés à ne pas avoir participé à la Coupe du Monde 2026, fait d’ailleurs figure de grand favori pour le sacre du 26 octobre prochain à Londres après sa saison stratosphérique en C1 (10 buts, 7 passes décisives en 16 matches). Cependant, les observateurs noteront que deux Parisiens ont été oubliés : Bradley Barcola et Désiré Doué.

Si Barcola a sans doute payé son statut de remplaçant dans le money time (2 buts, 4 passes décisives), Doué (5 buts et 4 passes décisives en 13 matches) peut être déçu. Oublié la saison dernière, mais bien présent cette fois, Pacho pourra lui donner des conseils pour digérer cette mauvaise nouvelle. Outre le PSG, l’Espagne est logiquement l’autre équipe la mieux représentée avec six champions du monde : Fabian Ruiz, Ferran Torres, Marc Cucurella, Pau Cubarsi, Lamine Yamal et Rodri. Ce dernier est, avec Kvaratskhelia, l’autre favori du trophée, après avoir été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026.

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Quiñones nommé, pas de Doué ni de Barcola

À noter que Cubarsi et Cucurella ont été nommés pour la première fois de leur carrière au Ballon d’Or, tout comme le défenseur brésilien d’Arsenal, Gabriel. Côté français, Kylian Mbappé est bien évidemment présent. Meilleur buteur de la saison 2025/2026 de Liga, de Ligue des Champions et du Mondial 2026, le capitaine des Bleus, devenu meilleur artilleur de l’histoire des Coupes du Monde (22 réalisations) n’a pas caché qu’il comptait sur sa moisson de buts pour coiffer au poteau les joueurs ayant, contrairement à lui, remporté des trophées collectifs. Mbappé rejoint le contingent tricolore composé de Michael Olise, Dayot Upamecano, Ousmane Dembélé et William Saliba.

À 39 ans, l’octuple lauréat Lionel Messi n’a pas remporté le Mondial 2026, mais son excellent parcours aux États-Unis (8 buts, finaliste) lui permet de célébrer une 17e nomination. Enfin, comme chaque année, il y a des surprises. Outre les absences de Doué Barcola ou de Cherki, les présences de Sadio Mané et de Julian Quiñones en ont surpris plus d’un. Si le buteur sénégalais d’Al-Nassr a le mérite d’avoir remporté le championnat d’Arabie saoudite, en attendant de connaître la décision du TAS pour la CAN 2025, voir le buteur mexicain d’Al-Qadsiah figurer parmi les nommés étonne puisqu’il n’a qu’une neuvième place au classement des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 2026 (4 buts) comme principal accomplissement.

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La liste des 30 nommés :

Jude Bellingham - 23 ans - Angleterre - Real Madrid

Pau Cubarsi - 19 ans - Espagne - FC Barcelone

Marc Cucurella - 28 ans - Espagne - Chelsea puis Real Madrid

Ousmane Dembélé - 29 ans - France - Paris Saint-Germain

Luis Diaz - 29 ans - Colombie - Bayern Munich

Bruno Fernandes - 32 ans - Portugal - Manchester United

Erling Haaland - 26 ans - Norvège - Manchester City

Gabriel - 28 ans - Brésil - Arsenal

Harry Kane - 33 ans - Angleterre - Bayern Munich

Achraf Hakimi - 27 ans - Maroc - Paris Saint-Germain

Lamine Yamal - 19 ans- Espagne - FC Barcelone

Khvicha Kvaratskhelia - 25 ans - Géorgie - Paris Saint-Germain

Marquinhos - 32 ans - Brésil - Paris Saint-Germain

Sadio Mané - 34 ans - Sénégal - Al-Nassr

Lautaro Martinez - 28 ans - Argentine - Inter

Kylian Mbappé - 27 ans - France - Real Madrid

Nuno Mendes - 24 ans - Portugal - Paris Saint-Germain

Lionel Messi - 39 ans - Argentine - Inter Miami

Michael Olise - 24 ans - France - Bayern Munich

João Neves - 21 ans - Portugal - Paris Saint-Germain

Willian Pacho - 24 ans - Equateur - Paris Saint-Germain

Julian Quiñones - 29 ans - Mexique - Al-Qadsiah

Declan Rice - 27 ans - Angleterre - Arsenal

Rodri - 30 ans - Espagne - Manchester City puis FC Barcelone

Fabian Ruiz - 30 ans - Espagne - Paris Saint-Germain

Ferran Torres - 26 ans - Espagne - FC Barcelone puis Paris Saint-Germain

William Saliba - 25 ans - France - Arsenal

Dayot Upamecano - 27 ans - France - Bayern Munich

Vinicius Junior - 26 ans - Brésil - Real Madrid

Vitinha - 26 ans - Portugal - Paris Saint-Germain