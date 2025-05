Le Barça s’enflamme pour la prolongation de Lamine Yamal, l’Angleterre choquée après le drame à Liverpool

Lamine Yamal 2031

En Catalogne, c’est la situation contractuelle de Lamine Yamal qui enflamme les quotidiens sportifs catalans. Pour Sport et pour d’autres journaux, la prolongation du prodige est actée. Un futur contrat jusqu’en «2031» attend Lamine Yamal. Pour Mundo Deportivo, la même date placardée en Une à côté de Lamine Yamal, 2031. Un accord est sur le point d’être trouvé pour la prolongation de contrat, et l’annonce pourrait même avoir lieu aujourd’hui, selon le quotidien catalan. Même son de cloche pour Marca, qui parle de «dernière ligne droite». Le média précise que Jorge Mendes, l’agent de Lamine Yamal, s’est entretenu avec ses deux joueurs (Lamine Yamal et Ansu Fati, ndlr) vers la mi-journée, et qu’un rendez-vous avait eu lieu avec Deco, le directeur sportif, l’après-midi. Une prolongation de 5 saisons qui soulage toute la Catalogne, qui craignait de voir partir sa pépite en fin de contrat dans un an.

La suite après cette publicité

La ville de Liverpool en deuil

Après l’attaque à la voiture-bélier lors de la parade des joueurs de Liverpool hier soir aux alentours de 18h, la presse britannique est sous le choc. Le Daily Express précise qu’un Britannique de 53 ans originaire de la région de Liverpool a été arrêté par la police après les faits. Un bilan de 47 blessés est évoqué, dont 27 personnes sont à l’hôpital et 2 sont dans un état grave. Un bilan très lourd qui émeut toute l’Angleterre avec des images fortes, Le Daily Mail parle de “pire cauchemar” dans ce qui devait être un jour de célébration pour les fans des Reds.

Madrid envoie un message à Xabi Alonso

En Espagne, la presse madrilène souhaite la bienvenue à Xabi Alonso, le nouvel entraîneur du Real Madrid. Les médias semblent excités à l’idée de voir ce à quoi va ressembler le Real Madrid sous la houlette de l’Espagnol. « Je veux enflammer les fans », voici la déclaration mise en avant par le journal Marca. De son côté, AS a choisi de revenir sur le timing choisi par Xabi Alonso pour rejoindre la Casa Blanca. L’intéressé a confié avoir ressenti que c’était le moment, alors qu’il est courtisé depuis plusieurs années par Madrid. Pour Mundo Deportivo, c’est le début d’une nouvelle ère. Xabi Alonso prendra les rênes du Real Madrid dès la Coupe du Monde des Clubs. Ses premiers choix, concernant les stars de l’équipe seront suivis de près.