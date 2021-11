Liga : le Real Madrid s'impose face au Rayo Vallecano et prend provisoirement la tête du championnat

Derby madrilène ce samedi, pour le compte de la treizième journée de Liga. Le Real Madrid recevait le Rayo Vallecano, des Franjirrojos auteurs d’un très bon début de saison pour leur retour dans l’élite. Les hommes d’Andoni Iraola, sixièmes au coup d’envoi avec 20 points, restaient sur un match nul face au Celta Vigo (0-0), après avoir battu le FC Barcelone (1-0). En cas de victoire, le Rayo avait l’opportunité de revenir à un point des Merengues, deuxièmes au classement avec 24 points, et qui ont toujours une rencontre de retard à disputer contre l’Athletic Bilbao. Benzema et ses coéquipiers avaient enchaîné trois matchs consécutifs sans défaite en championnat, avec deux victoires face au Barça (1-2) et Elche (1-2), ainsi qu’un match nul lors de la réception d’Osasuna (0-0). L'international français était bien présent à la pointe du 4-3-3 de Carlo Ancelotti, accompagné de Vinicius Jr et Asensio dans les couloirs. Casemiro, Camavinga et Kroos composaient le milieu de terrain, devant une défense Carvajal, Militao, Alaba, Mendy et Courtois dans les cages. Du côté du Rayo, Andoni Iraola préférait le jeune attaquant français Nteka à Falcao dans son 4-2-3-1. L'ancien toulousain Trejo était lui positionné en meneur de jeu, avec Garcia Rivera et Palazon sur les côtés. Valentin et Comesaña formaient le double pivot, tandis que Garcia, Catena Saveljich et Balliu étaient en défense, accompagnés de Dimitrievski dans les buts. Les promus débutaient parfaitement la rencontre, seul face à Courtois, Garcia Rivera croisait trop sa frappe (1e).

Le Real réagissait et pensait ouvrir le score quelques minutes plus tard, mais le but de Vinicius Jr était refusé pour une position de hors-jeu (5e). Benzema se mettait également en évidence, trouvé en retrait par Asensio, le Français manquait sa reprise qui passait au-dessus de la cage de Dimitrievski (11e). L'Espagnol était une nouvelle fois à la passe, cette fois-ci pour Kroos. Décalé par Vinicius Jr, il servait parfaitement le milieu de terrain allemand au point de penalty, qui reprenait sans contrôle et trompait le gardien franjirrojo (1-0, 15e). Refusé dans un premier temps, le but de Kroos était finalement validé après intervention de l'assistance vidéo. Une fois l'orage passé, le Rayo essayait de se montrer dangereux. Tout d'abord sur une frappe de Nteka, puis Garcia Rivera, mais les deux tentatives étaient captées facilement par Courtois (20e). Un réveil de courte durée, car les joueurs du Real remettaient le pied sur le ballon, dominant de la tête et des épaules leur adversaire. Le centre de Carvajal passait devant la défense du Rayo pour finir sur Benzema au deuxième poteau. Le Français tentait de lober Dimitrievski du pied gauche, dans une position excentrée, un geste difficile qui terminait dans le petit filet supérieur du gardien macédonien (35e).

Le Real Madrid s'est fait peur

Alors que Comesaña était proche de marquer contre son camp (38e), Benzema finissait par trouver la faille. Monté très haut sur cette action, Alaba centrait au deuxième poteau pour l'international français, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (2-0, 38e). Benzema était même proche de doubler la mise. Dimitrievski repoussait une frappe de Vinicius Jr sur le capitaine de la Casa Blanca, dont la reprise de la tête s'envolait dans les tribunes du Santiago Bernabéu (40e). Les deux équipes retournaient aux vestiaires après une première période totalement à l'avantage de Carlo Ancelotti et ses hommes. Comme en début de match, le Rayo se montrait dangereux dès les premières minutes du second acte, mais Carvajal s'interposait face à la frappe de Garcia Rivera (47e). Après avoir éliminé trois joueurs aux abords de la surface adverse, Vinicius Jr écrasait trop son tir, repoussé juste devant sa ligne par Valentin (50e). Lancé en profondeur par Kroos, Asensio tentait de lober le gardien franjirrojo d'un petit piquet, repoussé par ce dernier qui avait bien anticipé (54e). Très fort collectivement ce soir, les Merengues nous offraient une nouvelle action magnifique. Vinicius Jr trouvait Mendy d'une talonnade sur la gauche de la surface du Rayo. Le latéral français talonnait à son tour, cette fois-ci pour Benzema, qui se mettait sur son pied droit et enroulait, mais ratait de peu la lucarne de Dimitrievski (61e).

Les deux équipes tombaient dans un faux rythme, mais Bebé réveillait tout le monde. En contre-attaque, le Portugais rentrait dans la surface, fixait Alaba avant de crocheter sur son pied gauche et d'enchaîner par une frappe à ras de terre qui s'écrasait sur le poteau de Courtois (74e). Le Rayo finissait par reprendre espoir grâce à Falcao. Entré en jeu à la place de Nteka (69e), le Colombien était à la réception d'un centre de Valentin et trompait le gardien belge (2-1, 76e). À noter qu'Alaba déviait légèrement le ballon avant que ce dernier ne franchisse la ligne. Falcao était contraint de céder sa place quelques minutes plus tard, touché aux adducteurs (80e), ce qui n'empêchait pas ses coéquipiers de continuer à mettre la pression. En fin de match, le Rayo était tout prêt d'égaliser. Camavinga contrait une frappe de Balliu, mais Valentin avait suivi et forçait Kroos à dégager sur sa ligne (90e+1). Malgré ce dernier coup de chaud, les hommes de Carlo Ancelotti finissaient par s'imposer (2-1). Avec cette victoire, les Merengues prennent provisoirement la tête de la Liga, en attendant le match de la Real Sociedad à Osasuna dimanche (18h30), les Franjirrojos restent sixièmes. Lors de la prochaine journée, le Real Madrid se déplacera sur la pelouse de Grenade, le Rayo Vallecano accueillera Majorque.

Le classement de la Liga

Les compositions officielles au coup d'envoi

Real Madrid