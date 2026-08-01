Amical : Arsenal démarre sa préparation par un succès contre Girona

Pour sa première sortie après la défaite en finale de la Ligue des Champions, Arsenal a lancé sa préparation d’avant-saison par un succès à Girona (1-4), ce samedi. Pour cette rencontre, Mikel Arteta a pu compter sur le retour de certains internationaux présents à la Coupe du Monde, à l’instar de Kai Havertz, auteur de l’ouverture du score (16e), ou encore de Viktor Gyökeres. Acheté au Club Bruges contre 40 millions d’euros, Christos Tzólis a marqué pour sa première sortie chez les Gunners (30e).

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Le jeune Max Dowman (53e) et Gabriel Jesus (55e) ont inscrit les deux autres buts du côté des Londoniens. Les Gunners disputeront encore trois rencontres amicales cet été : face au Real Betis (le 5 août, 20h30), contre Dortmund (le 9 août, 15h) et face à Côme (le 12 août, 20h30). Arsenal, champion de la Premier League, disputera ensuite son premier match officiel de la saison contre Manchester City, vainqueur de la FA Cup, le 16 aout prochain à Wembley (16h).