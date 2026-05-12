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La sortie forte de Kylian Mbappé sur le Real Madrid

Par Dahbia Hattabi
Kylian Mbappé avec le Real Madrid @Maxppp

Kylian Mbappé (27 ans) essuie de nombreuses critiques en Espagne. Cela n’enlève en rien son amour pour le Real Madrid, le club de ses rêves d’enfant. Le footballeur tricolore a fait une belle déclaration au club merengue lors d’un entretien à Vanity Fair.

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«C’est le club le plus grand du monde et je suis fier de faire partie de ce projet», a lancé le capitaine des Bleus lors de cet entretien. Absent lors du dernier Clasico car blessé, KM10, dont le comportement déplaît, devrait jouer jeudi face à Oviedo.

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