La sortie forte de Kylian Mbappé sur le Real Madrid

Kylian Mbappé (27 ans) essuie de nombreuses critiques en Espagne. Cela n’enlève en rien son amour pour le Real Madrid, le club de ses rêves d’enfant. Le footballeur tricolore a fait une belle déclaration au club merengue lors d’un entretien à Vanity Fair.

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«C’est le club le plus grand du monde et je suis fier de faire partie de ce projet», a lancé le capitaine des Bleus lors de cet entretien. Absent lors du dernier Clasico car blessé, KM10, dont le comportement déplaît, devrait jouer jeudi face à Oviedo.