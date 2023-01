La déclaration forte de Joško Gvardiol sur son avenir au RB Leipzig

La suite après cette publicité

Excellent avec le RB Leipzig mais aussi avec la Croatie lors de la dernière Coupe du monde, le défenseur central de 20 ans Joško Gvardiol plaît beaucoup aux différentes écuries européennes. Alors que beaucoup attendent l’été prochain pour passer à l’attaque de manière plus intense dans ce dossier, le RB Leipzig ne serait pas contre l’idée de garder sa pépite plus longtemps. «Nous ne sommes pas intéressés à laisser partir Josko Gvardiol cet été» a notamment déclaré Max Eberl, le directeur sportif des Saxons.

Des propos qui ne sont pas restés sans réponse de la part du principal intéressé dans un entretien pour Sky Sport Germany : «mon plan est de rester ici. Je pense que tout le monde a lu la déclaration de Max Eberl. Ça me va. Je l’ai rencontré il y a quelques mois. Je me réjouis de lui et de nos idées communes pour l’avenir.»

