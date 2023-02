PSG : Eric Di Meco estime que Neymar se moque de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Quelques instants après la courté défaite subie face au Bayern Munich (0-1), l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé avait envoyé un message à la formation bavaroise en zone mixte : «il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé, avait insisté l’attaquant. Que chacun mange bien, dorme bien.» Au lendemain de cette déclaration, son coéquipier brésilien Neymar Jr n’a pas hésité à se montrer en tournoi de poker organisé par son sponsor PokerStars. Une sortie que n’a pas apprécié l’ancienne gloire de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco, aujourd’hui consultant pour RMC.

«Je suis fasciné. Paris sort d’un match de Coupe d’Europe, avec un gros enchaînement de matchs à venir, et Mbappé est obligé de dire à ses copains d’être un peu sérieux. Vous vous imaginez où on en est ? Le pire, c’est qu’il dit un truc normal. Et l’autre (Neymar) veut montrer que personne ne lui dit quoi faire… Si des grands naïfs pensent que ce n’est pas fait exprès et que cette photo n’a pas de signification… Vous vous rendez compte ? Dans cette période où tu joues des grands matchs tous les trois jours, tu dois dormir tôt et penser qu’au football. La fête, tu peux la faire pendant 50 ans après», a-t-il déclaré au micro de la radio nationale.

