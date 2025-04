Le pénalty lunaire de Sergio Ramos au Mexique !

Défenseur et capitaine du Monterrey CF depuis le mois de janvier, Sergio Ramos s’acclimate peu à peu au championnat mexicain. Il a déjà inscrit quatre buts en sept rencontres sous son nouveau maillot. Et le dernier en date, il n’est pas près de l’oublier. Alors que le score était nul et vierge dans la rencontre entre Monterrey et les Tigres, les visiteurs se sont offert un pénalty, que Sergio Ramos a pris en tant que spécialiste de l’exercice.

Mais son vis-à-vis, le portier Nahuel Guzman, a littéralement tourné le dos à l’ancien défenseur du Real Madrid, pendant toute la préparation et le début de la course d’élan de l’Espagnol. Une tactique insolite, mais pas assez pour déstabiliser l’homme au quatre Ligues des Champions qui a parfaitement placé son tir au but. Ce qui n’a malheureusement pas empêché le Monterrey CF de s’incliner 2 à 1 contre le club d’André-Pierre Gignac, blessé pour cette rencontre.