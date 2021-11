Barrages CdM 2022 : l'Italie ou le Portugal ne sera pas au Qatar !

Ce vendredi en fin d'après-midi se déroulait le tirage au sort des barrages européens du Mondial 2022 et un premier coup de tonnerre peut d'ores et déjà être avancé. Positionnée dans la voie C des barrages, l'Italie, qui affrontera la Macédoine du Nord en demi-finale, devra par ailleurs se défaire du Portugal lors de la grande finale, si et seulement si les Lusitaniens parviennent de leurs côtés à se défaire de la Turquie.

Ainsi, si les deux derniers champions d'Europe parviennent à s'imposer dans leur demi-finale respective, elles devront s'affronter en finale. Avec un seul ticket disponible pour le Qatar... La prochaine Coupe du Monde se jouera donc sans l'Italie ou le Portugal. En attendant, les confrontations s'annoncent bouillantes et le sélectionneur de la Nazionale Roberto Mancini, interrogé sur ce tirage, est bien conscient de l'immense défi qui attend ses joueurs :« c'est un tirage au sort très difficile pour nous, parce que la Macédoine du Nord est une bonne équipe et si l'on gagne, on doit jouer la finale à l'extérieur contre la Turquie ou le Portugal, qui sont des très bonnes équipes».