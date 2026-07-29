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Jordan Henderson quitte Brentford

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Jordan Henderson @Maxppp

Le départ de Jordan Henderson vers Chelsea se précise. Effectivement, Brentford vient d’annoncer le départ de l’expérimenté milieu de terrain anglais de 36 ans, les deux parties ayant mis fin à son contrat d’un accord commun, à un an de la fin de son bail chez les Bees.

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Il devrait donc s’engager avec les Blues dans les jours à venir, ces derniers souhaitant renforcer leur effectif avec plusieurs joueurs d’expérience, dont l’ancien de Liverpool ou Danny Welbeck.

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