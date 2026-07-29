Jordan Henderson quitte Brentford

Le départ de Jordan Henderson vers Chelsea se précise. Effectivement, Brentford vient d’annoncer le départ de l’expérimenté milieu de terrain anglais de 36 ans, les deux parties ayant mis fin à son contrat d’un accord commun, à un an de la fin de son bail chez les Bees.

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Jordan Henderson has left Brentford after a mutual agreement was reached to terminate his contract



Jordan leaves with the best wishes and gratitude of everyone at Brentford 🐝



We wish you every success for the future, Hendo ❤️ — Brentford FC (@BrentfordFC) July 29, 2026

Il devrait donc s’engager avec les Blues dans les jours à venir, ces derniers souhaitant renforcer leur effectif avec plusieurs joueurs d’expérience, dont l’ancien de Liverpool ou Danny Welbeck.