L’AS Roma prépare une énorme offensive pour Endrick

Même un superbe but inscrit contre la Fiorentina en match amical ne devrait pas suffire à dissiper les doutes entourant l’avenir d’Endrick. Selon La Gazzetta dello Sport, le Brésilien sera évalué par José Mourinho durant les prochains jours, mais son profil ne correspondrait pas totalement aux attentes du nouvel entraîneur du Real Madrid. Le technicien portugais recherche notamment un avant-centre plus puissant et plus à même d’occuper seul la pointe de l’attaque, tandis qu’Endrick reste un joueur mobile, capable d’évoluer dans l’axe comme sur les côtés. Face à la concurrence de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrygo ou encore la nouvelle recrue Carlos Espi, le joueur de 20 ans risque donc de voir son temps de jeu fortement limité. Une situation délicate pour un élément encore en pleine progression, revenu à Madrid après six mois convaincants sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais.

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L’AS Roma entend profiter de cette incertitude, selon la presse transalpine. Le directeur sportif des Giallorossi, Tony D’Amico, s’est récemment rendu en Espagne afin d’évaluer la faisabilité d’une opération pour Endrick, suivi depuis plus d’un mois par le club italien. Gian Piero Gasperini apprécierait particulièrement la polyvalence du Brésilien, qu’il estime capable d’évoluer comme avant-centre mais également sur les deux ailes. Malgré sa qualification pour la Ligue des Champions, la Roma dispose d’une marge de manœuvre financière limitée et privilégie donc la formule d’un prêt. Le Real Madrid, de son côté, ne fermerait pas complètement la porte à un départ temporaire afin de garantir à son jeune attaquant un temps de jeu régulier.

Une opération inspirée du modèle Nico Paz

La Roma ne souhaite cependant pas se contenter de développer Endrick pendant une saison avant de le rendre automatiquement au Real Madrid. Les dirigeants romains aimeraient négocier un prêt accompagné d’une option d’achat, avec éventuellement une clause permettant aux Merengues de racheter ultérieurement le joueur. Une formule comparable à celle utilisée lors du transfert de Nico Paz à Côme, qui permettrait à la Roma de conserver une véritable perspective sportive et financière tout en laissant au Real un certain contrôle sur l’avenir du Brésilien. Le club madrilène n’aurait pas encore donné son accord, mais le manque de place dans l’effectif pourrait progressivement faire évoluer sa position.

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Le dossier reste néanmoins particulièrement compliqué. Recruté à Palmeiras contre 47,5 millions d’euros, Endrick est considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Sa dernière expérience à l’OL, conclue avec cinq buts et sept passes décisives en 16 apparitions, a confirmé son potentiel sans pour autant lui garantir une place importante à Madrid. L’AS Roma reste donc à l’affût, prête à accélérer au moindre signe d’ouverture. Pour Endrick, un départ vers la Serie A pourrait représenter l’occasion de sortir de l’ombre des stars madrilènes et de trouver enfin la continuité indispensable à son développement.