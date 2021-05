Mercato : ce que demande Liverpool pour Mohamed Salah

La suite après cette publicité

« Personne ne me parle à propos de ça (sa prolongation, NDLR), donc je ne peux pas vraiment en dire beaucoup à ce sujet. Personne à l'intérieur du club ne me parle à propos de quoi que ce soit alors, je ne sais pas. » Ces propos tenus début mai par la star égyptienne viennent s'ajouter à d'autres déclarations faites précédemment où elle évoquait déjà son avenir de façon assez floue...

En plus des rumeurs le liant au Real Madrid et au FC Barcelone de façon plutôt insistante, de nouvelles informations concernant un intérêt fort du PSG ont fleuri ces derniers mois. On parle même de lui comme du favori pour remplacer Kylian Mbappé en cas de départ du champion du monde cet été ! Et voilà qu'ESPN dévoile une nouvelle donnée intéressante.

Un joli pactole à payer

Le média confirme l'intérêt de Leonardo pour l'ancien de Chelsea et de la Roma. Les Parisiens sont séduits par son profil, et c'est surtout le cas de Mauricio Pochettino, le coach francilien. Cependant, il faudra mettre la main à la poche pour se l'offrir dans les prochains mois, puisque selon la publication, les Reds n'accepteraient pas d'offre en dessous des 80 millions d'euros.

Un montant conséquent pour le joueur de 28 ans, mais que le PSG pourrait mettre sur la table en cas de départ du Bondynois. On est cependant encore loin de voir Salah sous la tunique parisienne, mais si la situation contractuelle de Kylian Mbappé n'évolue pas, la donne pourrait rapidement changer. Affaire à suivre, comme on dit.