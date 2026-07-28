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Coupe du Monde

Espagne : Marc Cucurella s’est fait tatoué la tête de Luis de la Fuente

Par Kevin Massampu
1 min.
Marc Cucurella @Maxppp

Marc Cucurella a tenu sa promesse. L’international espagnol (32 sélections) avait promis qu’il se ferait tatouer la tête de son sélectionneur, Luis de la Fuente, en cas de victoire finale de la Roja en Coupe du Monde. Près de dix jours après le succès espagnol en finale face à l’Argentine (1-0, a.p.), le nouveau latéral gauche du Real Madrid a réalisé sa promesse et s’est fait dessiner la tête de son coach, sur le bras gauche.

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« Promesse tenue », a-t-il tweeté sur X. Cucurella va désormais poursuivre ses vacances, avant de rejoindre Valdebebas pour commencer la pré-saison avec le Real Madrid.

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