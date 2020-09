Bordeaux-OL : les compos probables

La suite après cette publicité

En ouverture de la 3e journée de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux accueillent, ce soir (21h), l'Olympique Lyonnais. Deux équipes qui restent sur une victoire et qui auront pour ambition d'enchaîner pour véritablement lancer leur saison.

Côté bordelais, Jean-Louis Gasset devrait aligner un 4-2-3-1, au sein duquel Benoît Costil prendra place dans les buts. En défense, Benito, Koscielny, Baysse et Sabaly devraient être titularisés. Thomas Basic et Otavio s'occuperont de l'entrejeu, derrière un trio composé de Hwang, de Nicolas De Préville et de Rémi Oudin. Devant Josh Maja tentera de faire la différence pour les Girondins.

Rudi Garcia va, lui, devoir composer avec le départ de Marçal vers Wolverhampton, sans oublier ceux de Tete (Fulham) et Rafael (Istanbul BB). Il ne devrait cependant pas changer son système de jeu et rester sur un 3-5-2. Anthony Lopes gardera les cages lyonnaises, derrière une défense à trois composée de Jason Denayer, Joachim Andersen et de Marcelo. Maxwel Cornet et Léo Dubois joueront leur rôle de pistons dans les couloirs gauche et droit. Au milieu, Bruno Guimarães, Maxence Caqueret et Houssem Aouar tenteront d'alimenter le duo Depay-Dembélé, chargé de l'animation offensive lyonnaise.