Coupe du Monde 2026 : porté par Azzedine Ounahi, le Maroc dompte le Canada et rejoint les quarts de finale !

En attendant le choc entre l’équipe de France et le Paraguay, le premier 8e de finale de cette Coupe du Monde 2026 opposait le Canada, l’un des pays hôtes, au Maroc, récent vainqueur de la CAN malgré de nombreuses polémiques. Au NRG Stadium de Houston, les Canadiens se présentaient en 4-4-2 avec un duo d’attaque Tani Oluwaseyi-Jonathan David. En face, les Lions de l’Atlas optaient, eux, pour un 4-2-3-1 avec la sensation Ayyoub Bouaddi dans l’entrejeu et Ismael Saibari sur le front de l’attaque. Une rencontre que les hommes de Jesse Marsch débutaient de la plus belle des manières. Déterminés, les Canucks se signalaient une première fois mais David butait sur Bounou après une superbe remise de Luc De Fougerolles (6e).

La suite après cette publicité

Bousculés d’entrée de jeu, les Marocains reprenaient progressivement le contrôle de la possession mais subissaient toujours autant les attaques rapides canadiennes. Sur un ballon perdu par El Aynaoui, Oluwaseyi était trouvé dans la surface, se jouait de Halhal d’un superbe contrôle orienté mais tombait sur un Bounou encore XXL (10e). Sauvées par leur gardien, les troupes de Mohamed Ouahbi peinaient face à l’intensité de la 28e nation au classement FIFA. Pire encore, le Maroc perdait dans la foulée Ismael Saibari, touché à la cuisse et remplacé par Soufiane Rahimi, avant-centre de 30 ans évoluant à Al-Aïn, aux Émirats arabes unis. Décevants, les Lions de l’Atlas cadraient finalement leur première frappe quelques secondes après la première pause fraîcheur mais Rahimi n’inquiétait pas Crépeau (29e).

Azzedine Ounahi en sauveur

Une timide occasion qui ne modifiait toutefois pas la physionomie de cette rencontre. Gênés par le pressing canadien, frustrés, incapable de développer leur jeu et multipliant les erreurs techniques, les coéquipiers de Bouaddi subissaient les événements et étaient logiquement accrochés à la pause. Au retour des vestiaires, Mohamed Ouahbi ne procédait à aucun changement et la lumière allait finalement venir d’un ancien Marseillais. Sur une combinaison sur coup franc, Hakimi servait Ounahi et ce dernier enroulait parfaitement pour ouvrir le score (0-1, 50e). Libérés par ce but, les Marocains affichaient un visage bien plus séduisant et mettaient enfin la pression sur la défense canadienne. Dans la dernière demi-heure, Amrabat et Talbi faisaient, à leur tour, leur apparition et les Lions de l’Atlas continuaient de dicter le tempo.

La suite après cette publicité

Sur coup franc, Hakimi sert Ounahi en retrait… et le Maroc prend les devants d’une frappe parfaite ⚽️

Le Maroc mène 1-0.



Suivez le match https://t.co/A2JlsawZr6 sur M6 et M6+#CDM2026 #FIFAWorldCup #MARCAN pic.twitter.com/uPzUiZryyU — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) July 4, 2026

Moins fringuant physiquement et plus maladroit, le Canada ne trouvait plus la solution malgré quelques maladresses défensives des Marocains. Un match qui perdait en intensité au fil des minutes et où le spectacle devenait très pauvre (3 tirs cadrés en seconde période). Solide dans les derniers instants, la sélection africaine contrôlait finalement les ultimes offensives canadiennes et sécurisait sa victoire sur une nouvelle frappe victorieuse d’Azzedine Ounahi (0-2, 82e). Sur un nouveau service génial d’Ounahi, Rahimi passait même tout proche du 3e but mais sa tête heurtait la transversale (85e). Ce n’était que partie remise puisque, sur le gong, Rahimi - servi par Diaz - participait à la fête (0-3, 90+8e). Avec cette large victoire (3-0), le Maroc rejoint donc les quarts de finale et défiera la France ou le Paraguay au tour suivant. Fin d’aventure pour le Canada, qui n’aura pas démérité dans ce duel d’outsiders.